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Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"

Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"
Боевая машина поддержки танков "Терминатор"
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М "Прорыв" и боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

"В течение года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М "Прорыв" боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры БТР-82А", - цитирует Киселя пресс-служба ЗВО.

По его словам, армия также получит разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другую технику.

Первая танковая армия ЗВО была воссоздана в 2014 году. Ее войска дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в подмосковной Баковке. В состав армии, в частности, входят Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада и 112-я ракетная бригада в Шуе.

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