Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП вблизи подмосковных Луховиц, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По его данным, вечером 1 января на 150-м км дороги М5 "Урал", проходящей по территории Луховиц, автомобиль Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом. В результате ДТП погиб 60-летний водитель Ford и семилетняя пассажирка, а жена водителя умерла в больнице в субботу утром.

Четырехлетняя сестра погибшей девочки была госпитализирована с тяжелыми травмами, пострадал и водитель грузовика.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.