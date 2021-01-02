Задержан водитель, сбивший четырех нижегородских подростков в новогоднюю ночь

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Нижегородской области возбудили уголовное дело о ДТП, в котором пьяный водитель сбил четырех подростков в новогоднюю ночь, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, около 2:00 1 января на автодороге "Нижний Новгород-Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый водитель за рулем Kia Rio, нарушив правила дорожного движения, наехал на четырех подростков 12-15 лет. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, один из мальчиков по-прежнему находится в реанимации.

СУ СКР отмечает, что 30-летний подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Прокуратура области в свою очередь начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.