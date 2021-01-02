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Трех граждан Индии заочно арестовали в РФ из-за аферы с заводом

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест трех индийцев, обвиняемых в легализации полученных преступным путем денег при исполнении сделки с Внешэкономбанком.

"Постановлениями от 25 декабря судом избрана мера пресечения в виде заочного ареста в отношении граждан Индии Санвара Шроффа, Ведута Сарафа и Яша Сарафа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Шроффу и двум его сыновьям предъявлено заочное обвинение по статье 174.1 УК РФ (легализация/отмывание денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления). Они объявлены в международный розыск.

Официально подробности уголовного дела не известны. Однако, по информации СМИ, Санвар Шрофф является крупным магнатом из Индии, главой холдинга Saraf Agencies Private Ltd. Вместе со своими сыновьями он обвиняется по делу о крупной афере, связанной с долгом Индии перед СССР в $1 млрд. В 2007 году Дели и Москва подписали соглашение, согласно которому Индия в счет долга СССР предоставила в аренду земли, на которых должны были построить завод по производству диоксида титана и других титановых продуктов.

По данным СМИ, Росимущество и ВЭБ перевели на реализацию проекта около $60 млн. Однако в итоге деньги были похищены, а завод так и не был построен.

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