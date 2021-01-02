Автобус перевернулся в Ивановской области

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Маршрутный пассажирский автобус перевернулся в субботу у деревни Деревеньки в Ивановской области, один человек погиб и десять пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, водитель автобуса, ехавшего по маршруту "Вичуга-Иваново", не справился с управлением, когда попытался обогнать ехавшую впереди машину. ПАЗ с 20 пассажирами вылетел в левый кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП погибла пожилая женщина, пострадали еще десять пассажиров, степень тяжести их травм уточняется.

В регионе отмечаются сложные дорожные условия: идет сильный мокрый снег при температуре 0 градусов. На место аварии направлена следственно-оперативная группа полиции.