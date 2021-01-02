В Дагестане полиция застрелила мужчину, напавшего на улице на женщину

Москва. 2 января. INTERFAX.RU Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по инциденту с нападением на полицейского, который приехал на вызов о помощи женщине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Ночью полицию Каспийска поступило сообщение о нападении на женщину. Приехав к месту происшествия, один из сотрудников патрульно-постовой службы услышал на улице крики о помощи и увидел мужчину, который совершал в отношении женщины насильственные действия.

"На требования сотрудника остановиться он повел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. В связи с угрозой сотрудник выстрелил, от полученного ранения нападавший скончался", - сказано в пресс-релизе.

Из сотрудников ГУ МВД по СКФО была сформирована группа, которая выехала в Каспийск для проверки произошедшего.