Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 02.01В России 3 212 637+26 301В мире 83 963 772+539 326

В Дагестане полиция застрелила мужчину, напавшего на улице на женщину

Москва. 2 января. INTERFAX.RU Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело по инциденту с нападением на полицейского, который приехал на вызов о помощи женщине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Ночью полицию Каспийска поступило сообщение о нападении на женщину. Приехав к месту происшествия, один из сотрудников патрульно-постовой службы услышал на улице крики о помощи и увидел мужчину, который совершал в отношении женщины насильственные действия.

"На требования сотрудника остановиться он повел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. В связи с угрозой сотрудник выстрелил, от полученного ранения нападавший скончался", - сказано в пресс-релизе.

Из сотрудников ГУ МВД по СКФО была сформирована группа, которая выехала в Каспийск для проверки произошедшего.

Дагестан МВД РФ Каспийск

Новости
Пандемия коронавируса

В России от коронавируса вакцинировались 800 тыс. человек

В России от коронавируса вакцинировались 800 тыс. человек
Пандемия коронавируса

Паспорт привитого от COVID-19 уже можно получить на портале госуслуг

Паспорт привитого от COVID-19 уже можно получить на портале госуслуг

Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размерах их будущих пенсий

Умершие знаменитости

Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID

Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID

Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели коронавирусом

Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели коронавирусом
Пандемия коронавируса

В России зарегистрировано 26,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России зарегистрировано 26,3 тыс. новых случаев COVID-19

Власти Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"

Армию на западе России усилят боевыми машинами "Терминатор"

Конгресс утвердил бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

Что произошло за день: пятница, 1 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');