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Дороги открыты на юге Сахалина после метели

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Движение по закрытой накануне из-за метели дороге возобновлено на юге Сахалинской области, движение полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Проезд по всем автодорогам области осуществляется без ограничений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Невельск-Шебунино.

Как сообщалось, в пятницу из-за непогоды, плохой видимости и снежных заносов было закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог Огоньки - Невельск, Невельск - Холмск, Невельск - Шебунино. Движение по Невельск - Огоньки и Холмск - Невельск возобновилось 2 января.

Сахалин метель дороги

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