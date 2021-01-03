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В Дагестане снова произошло землетрясение

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в воскресенье в Дагестане, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

По его данным, информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала.

По данным МЧС, сейсмостанция РАН зафиксировала сейсмособытие магнитудой 4,2 в 1:07 по Москве в акватории Каспийского моря - в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Беледжи).

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 30 километров.

Как сообщалось, накануне в республике произошло землетрясение магнитудой 4,6, эпицентр подземных толчков располагался в 21 км от Дербента и в 12 км от Дагестанских огней.

Дагестан

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