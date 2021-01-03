В Ростовской области погибли четыре человек из-за отравления газом

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Тела четырех человек обнаружены в воскресенье в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, погибшие - трое взрослых и ребенок. По его словам, предварительная причина смерти - утечка газа.

Источник сообщил, что на месте происшествия работают представители газовой службы и сотрудники правоохранительных органов.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.