В Ростовской области погибли четыре человек из-за отравления газом
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Тела четырех человек обнаружены в воскресенье в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Как рассказал собеседник агентства, погибшие - трое взрослых и ребенок. По его словам, предварительная причина смерти - утечка газа.
Источник сообщил, что на месте происшествия работают представители газовой службы и сотрудники правоохранительных органов.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.