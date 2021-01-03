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Более 80 детей на Сахалине не получали жизненно важных лекарств

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прокуратура вынесла представление министру здравоохранения Сахалинской области, где более восьмидесяти детей не были обеспечены жизненно важными лекарствами, сообщила в воскресенье пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что прокуроры области проверяли соблюдение прав граждан, в том числе детей, на получение жизненно важных лекарственных препаратов.

"В ходе проверки в 11 районах пресечены факты невыдачи врачами-педиатрами льготных рецептов на получение необходимых медикаментов 82 детям, не достигшим возраста 3-х лет", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, по представлениям прокуроров права 53 детей восстановлены, принимаются меры к обеспечению лекарствами остальных детей.

Региональный Минздрав после вмешательства прокуратуры скорректировал работу по формированию заявок на закупку лекарств для льготных категорий граждан, меняется региональное законодательство.

Также прокурорская проверка выявила, что 183 ребенка-инвалида в Сахалинской области не были своевременно обеспечены средствами технической реабилитации.

Как отметили в пресс-службе, причиной стали нарушения законодательства при работе Сахалинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Руководителю отделения фонда вынесено представление.

По данным Генпрокуратуры, 130 детей-инвалидов получили технические средства реабилитации. "Только после вмешательства прокуратуры были размещены извещения о закупке соответствующих изделий на сумму более 37 миллионов рублей. Родителям детей выплачена компенсация за понесенные расходы", - заявили в ведомстве.

Также прокуратура проверила, как проводится в области реабилитация детей-инвалидов. Прокурор города Южно-Сахалинска внес представление главному эксперту бюро медико-социальной экспертизы (ФКУ ГБ МСЭ) по Сахалинской области.

Сахалинская область

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