Аэропорт Ставрополя не смог из-за тумана принимать самолеты

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Самолеты, следующие в Ставрополь, из-за тумана в воскресенье были вынуждены совершать посадку в другом аэропорту региона - "Минеральные Воды", следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Ставрополь".

В аэропорту "Минеральные Воды" совершили посадку несколько самолетов авиакомпаний "Аэрофлот" (три рейса из Москвы), "Победа" (рейс из Санкт-Петербурга),"Ютэйр" (рейс из Москвы). Кроме того, еще один рейс "Аэрофлота" в Москву был отменен и совмещен с другим рейсом компании.

Вылет самолетов в обратном направлении также будет происходить из аэропорта "Минеральные Воды". Все эти рейсы выполняются с задержкой.

В Ставрополе в воскресенье отмечается туман.