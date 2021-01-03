Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 03.01В России 3 236 787+24 150В мире 84 588 500+624 728

Минобороны РФ сообщило о возврате почти 42,3 тыс. беженцев в Карабах

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Почти 42,3 тыс. жителей Нагорного Карабаха вернулись в свои дома при содействии российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены еще около 100 беженцев", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, всего в Нагорный Карабах вернулись 47 тыс. 287 беженцев.

В Минобороны отметили, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают инфраструктуру.

"Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах", - сказали в Минобороны РФ.

Ранее президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ, в основе которого подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Согласно ранее опубликованным картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.

Минобороны РФ миротоворцы Карабах беженцы возвращение статистика

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 3 января

Более 80 детей на Сахалине не получали жизненно важных лекарств

В ДТП в Туве погибли восемь человек

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 24,1 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,1 тыс. случаев COVID-19

Что произошло за день: суббота, 2 января

Умер Александр Шадрин

Умер Александр Шадрин

В Дагестане полиция застрелила мужчину, напавшего на улице на женщину

Пандемия коронавируса

В России от коронавируса вакцинировались 800 тыс. человек

В России от коронавируса вакцинировались 800 тыс. человек
Пандемия коронавируса

Паспорт привитого от COVID-19 уже можно получить на портале госуслуг

Паспорт привитого от COVID-19 уже можно получить на портале госуслуг

Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размерах их будущих пенсий

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');