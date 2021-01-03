Минобороны РФ сообщило о возврате почти 42,3 тыс. беженцев в Карабах

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Почти 42,3 тыс. жителей Нагорного Карабаха вернулись в свои дома при содействии российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлены еще около 100 беженцев", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, всего в Нагорный Карабах вернулись 47 тыс. 287 беженцев.

В Минобороны отметили, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают инфраструктуру.

"Также ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах", - сказали в Минобороны РФ.

Ранее президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ, в основе которого подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Согласно ранее опубликованным картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт.