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Ильхам Алиев и вице-премьер РФ обсудили азербайджано-российское экономическое сотрудничество в 2021 году

Баку. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер РФ, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Оверчук на встрече в воскресенье в Баку обсудили вопросы экономического взаимодействия в 2021 году.

"На встрече были обсуждены направления сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах в 2021 году", - говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что основанные на стратегическом партнерстве дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах.

"Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году, отношения в экономической сфере развивались. С этой точки зрения визит сопредседателя межправительственной комиссии с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева в Россию в конце прошлого года и нынешний визит сопредседателя комиссии с российской стороны Алексея Оверчука в нашу страну были расценены как хороший показатель этого сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

Оверчук передал Алиеву приветствие от российского президента Владимира Путина.

"Президент Алиев выразил благодарность за приветствия, просил передать и его приветствия главе российского государства", - отмечается в сообщении.

РФ Азербайджан президент Алиев экономика сотрудничество

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