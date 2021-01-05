В Петербурге пьяный приезжий влетел в автомобиль ГИБДД, уходя от погони

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские с погоней задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

В ночь на вторник водитель автомобиля "Киа Рио", заметив на Дальневосточном проспекте инспекторов ГИБДД, резко прибавил скорость и попытался скрыться. Полицейские организовали его преследование.

Как утверждают в полиции, уходя от погони, мужчина "совершал опасные манёвры, угрожая безопасности других участников дорожного движения".

Позже водитель свернул во дворы многоэтажек, где полицейские пытались заблокировать его автомобиль. Однако нарушитель не притормозил вовремя и столкнулся с патрульной машиной. Пострадавших в результате ДТП нет, говорится в сообщении.

Как было установлено, за рулем "Киа Рио" находился 38-летний гражданин одного из сопредельных государств. По результатам медосвидетельствования, мужчина был нетрезв.

В отношении нарушителя составили несколько протоколов о нарушении ПДД, в том числе за вождение в состоянии опьянения, добавляют в ведомстве.