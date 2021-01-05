Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Малоимущим разрешили тратить средства соцконтракта на подсобное хозяйство

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2021 года нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, сообщается на сайте правительства.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). По этому соглашению орган соцзащиты оказывает человеку госпомощь: это могут быть как денежные выплаты, так и социальные услуги. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Как отмечается в сообщении, федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Господдержку смогли получить более 20 регионов. Повсеместно внедрить эту практику предложил президент РФ в послании Федеральному Собранию.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 15 апреля 2014 года №296.

18 декабря 2020 года Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что с 2021 года всем регионам для оказания помощи гражданам в форме социального контракта будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. На эти цели уже предусмотрено свыше 26 млрд рублей.

"Как показывает практика, социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги", - отметил премьер.

23 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что в 2021-2023 годах правительство выделит около 80 млрд рублей на социальные контракты с жителями российских регионов. Она уточнила, что с 2021 года к основным направлениям расходов добавится ведение личного подсобного хозяйства.

Михаил Мишустин

Новости

Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

Петербуржец зарезал жену и погиб, упав с балкона

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в РФ

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы эпидемий в РФ
Пандемия коронавируса

Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале

Глава МЧС Крыма умер в COVID-госпитале

Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Пандемия коронавируса

В РФ впервые с 19 ноября выявлено менее 24 тыс. случаев COVID за сутки

В РФ впервые с 19 ноября выявлено менее 24 тыс. случаев COVID за сутки

Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью

Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');