Малоимущим разрешили тратить средства соцконтракта на подсобное хозяйство

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2021 года нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, сообщается на сайте правительства.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). По этому соглашению орган соцзащиты оказывает человеку госпомощь: это могут быть как денежные выплаты, так и социальные услуги. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Как отмечается в сообщении, федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Господдержку смогли получить более 20 регионов. Повсеместно внедрить эту практику предложил президент РФ в послании Федеральному Собранию.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 15 апреля 2014 года №296.

18 декабря 2020 года Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что с 2021 года всем регионам для оказания помощи гражданам в форме социального контракта будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. На эти цели уже предусмотрено свыше 26 млрд рублей.

"Как показывает практика, социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги", - отметил премьер.

23 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что в 2021-2023 годах правительство выделит около 80 млрд рублей на социальные контракты с жителями российских регионов. Она уточнила, что с 2021 года к основным направлениям расходов добавится ведение личного подсобного хозяйства.