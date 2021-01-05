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Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина признал "рабочие разногласия" между Кремлем и Администрацией президента

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля
Вид на реку Москва и Кремль
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Предположения о "войнах" между башнями Кремля и чиновниками администрации – это сильное преувеличение, бывают жесткие споры, но это рабочие моменты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры, жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что предлагать президенту, какие элементы нужно предложить президенту озвучить и так далее. Эти споры есть", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному в его канале на YouTube.

Так он ответил на вопрос, существует ли "война" между кремлевскими башнями и чиновниками Администрации президента.

При этом Песков подчеркнул, что возникающие споры "никоим образом не являются войной башен". "Это все уже преувеличено", - отметил пресс-секретарь.

Комментируя различные сообщения в телеграм-каналах, Песков отметил, что "в большинстве – это платные дешевые сливные бачки".

И это, по его словам, является неким феноменом России, поскольку нигде в англоязычном мире такие технологии не прижились. "Это только у нас и на пространстве бывшего Союза. Как мы любили в Советском Союзе шепотом друг другу сплетни рассказывать и анекдоты политические. А теперь можно также это делать в телеграм-каналах", - заметил он.

По словам Пескова, такие сообщения "серьезные люди в башнях не воспринимают это, как "привет" (от другой башни -"ИФ), они этого даже не читают".

Возникающие споры, отметил он, "это рабочий процесс, рабочие разногласия, а Администрация Кремля – это живой организм. "Но живой организм, который работает во имя одной единственной цели – обеспечить работу президента", - сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков

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