Госпитализированный с COVID-19 Басилашвили чувствует себя нормально

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Олег Басилашвили лечится от коронавируса в 40-й больнице Санкт-Петербурга и не жалуется на самочувствие. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания северной столицы Борис Вишневский.

"Друзья, говорил по телефону (очень коротко, чтобы не утомлять) с Басилашвили. Он в 40-й больнице. Говорит, что чувствует себя более-менее нормально и все необходимое лечение получает", - написал Вишневский в фейсбуке во вторник.

Накануне дочь Басилашвили Ксения сообщила" Интерфаксу" о госпитализации артиста.

"Учитывая возраст, врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться. Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений", - уточнила она.

Народный артист СССР, актер Большого драматического театра имени Товстоногова Басилашвили родился в 1934 году. Лауреат премии" Ника", трехкратный лауреат премии" Золотой софит".