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Несколько человек упали под лед на камчатском водопаде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Лёд обрушился на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, под завалом находятся люди, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 5:20 по Москве поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом", - сказали в ведомстве.

В район происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

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