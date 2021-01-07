Несколько человек упали под лед на камчатском водопаде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Лёд обрушился на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, под завалом находятся люди, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 5:20 по Москве поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом", - сказали в ведомстве.

В район происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на его борту находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.