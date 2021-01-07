Один человек погиб под завалами на камчатском водопаде

По уточненным данным, речь идет о группе от 2 до 4 человек, которой не удалось покинуть место обрушения самостоятельно

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - При обрушении льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае есть погибший и пострадавшие, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Один человек извлечен без признаков жизни, еще двое, включая ребенка, в крайне тяжелом состоянии", - сказал источник.

Несколько человек могут находиться под рухнувшей на Вилючинском водопаде ледяной глыбой, сообщил источник.

По уточненным данным, речь идет о группе от 2 до 4 человек, которой не удалось покинуть место обрушения самостоятельно. Они находятся под завалами.