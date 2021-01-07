Группу туристов эвакуировали из парка "Ергаки" в Хакасии после смерти участницы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Хакасии спасатели вывезли из природного парка "Ергаки" на вертолете группу туристов из Екатеринбурга после смерти женщины 1969 года рождения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на единый номер 112 6 января. Спасатели узнали, что терпит бедствие группа, которая переходила на лыжах через хребет Ардан в районе перевала "Прогресс".

Прибывшим на место сотрудникам МЧС лидер группы расказал, что одной из участниц стало плохо, ее довели до лагеря, но там он умерла.

Маршрут группы был зарегистрирован в МЧС, поход должен был продолжаться с 29 декабря до 8 января. Синоптики прогнозировали в эти дни в районе перевала похолодание до минус 45 градусов. Туристы об этом знали, но от похода не отказались.