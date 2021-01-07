Прокуроры проверят детские подарки со взрывающимися фонариками

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Мурманской области сообщила, что проверит сообщения СМИ о том, что детям в регионе подарили новогодние подарки с кемпинговыми фонариками, которые начали взрываться.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В Министерстве информационной политики Заполярья "Интерфаксу" сказали, что взорвались только два фонарика из 3900 подарков. Один из взорвавшихся фонарей передали поставщику, на 11 января назначена перспектива этого товара. Чиновники добавили, что поставщик был выбран по конкурсу в рамках госзакупок и на его продукцию есть все необходимые документы.

О взрыве фонарика сообщила пользователь "ВКонтакте" Ольга Дирингер. Она рассказала, что новогодний подарок ее сын-школьник получил от губернатора региона за успешную учебу. Больше всего ребенку из комплекта понравился китайский кемпинговый фонарь с диско-шаром. Фонарик взорвался, когда стоял на подзарядке, написала она. Другой пользователь соцсети выложил фото еще одного взорвавшегося фонаря.

По данным сайта госзакупок, на эти подарки правительство Мурмнской области потратило11,5 млн рублей, стоимость одного набора составила почти 3000 рублей, пишет "Новая газета".