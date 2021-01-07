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Умер журналист Лев Корзун

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Умер один из старейших членов Союза журналистов Москвы, ветеран Великой Отечественной войны Лев Корзун, сообщили в союзе. Ему было 95 лет.

Лев Корзун в 17 лет ушел на фронт добровольцем сразу после окончания школы в 1942 году. Он воевал на Центральном фронте в составе 65‑й армии, участвовал в Курской битве, был тяжело ранен в бою за Севск. После войны онм окончил командный факультет Военной академии бронетанковых войск и адъюнктуру этой же академии, стал кандидатом наук. В отставку он вышел генерал-майором.

Корзун был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 30-ю советскими, российскими и иностранными медалями.
Всего он опубликовал больше 120 научных работ, две документальные повести, несколько рассказов, множетсво очерков и статей. Он работал вплоть до последнего времени. Недавно вышла его книга "Жизнь, опаленная войной", приуроченная к 75-летию Победы.

Лев Корзун - отец журналиста Сергея Корзуна, создателя радиостанции "Эхо Москвы".

Лев Корзун Москва

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