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Требовавшие репатриации из Намибии рыбаки вернулись в Россию

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Члены экипажа рыболовного судна "Николай Солодчук" (флаг РФ), которые заявляли о годовом долге по зарплате и требовали репатриации из Намибии, вернулись в Россию, сообщил "Интерфаксу" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

"Все моряки наконец добрались до дома. Получен весь долг по зарплате. Последние четыре члена экипажа уже дома с полным расчетом. Моряки поздравили российский профсоюз моряков с праздником рождества Христова и поблагодарили за оказанную помощь. Отдельно они просили передать благодарность СМИ и Следственному комитету, которые оперативно подключились к решению проблемы моряков, оказавшихся в беде", - сказал Суханов.

В октябре в ДВРО РПСМ обратились 11 членов экипажа судна "Николай Солодчук", они сообщили, что в течение года не получают зарплату, долг превысил 20 млн рублей. Трудовые контракты моряков, нанятых для ловли краба в период с августа 2019 года по февраль 2020 года, истекли. На борту находятся жители разных регионов РФ - Сахалина, Приморья, Камчатки, Краснодарского края. Судно находилось в порту Уолфиш-Бей в Намибии. По словам Суханова, судно передано в бербоут-чартер иностранному фрахтователю, с которым моряки подписывали контракт.

После обращения в профсоюз морякам выплатили 3,5 млн рублей. Также к ситуации подключились Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР, государственная инспекция по труду. После частичной выплаты долга моряки согласились продолжить работу, доосвоить квоты, после чего им обещали полностью погасить долг и отправить на родину.

Россия Намибия Николай Солодчук

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