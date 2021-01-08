Самолет вернулся в аэропорт Новосибирска из-за отказа двигателя

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возвращения самолета авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорт вылета, следовавшего по маршруту Новосибирск - Сургут, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По предварительной причине у воздушного судна отказал правый двигатель. Инцидент произошел утром 8 января.

По данным ведомства, на борту находилось 52 пассажира, детей среди них нет, а также пять членов экипажа.

Отмечается, что посадка произошла в штатном режиме. Самолет не поврежден, пострадавших нет.