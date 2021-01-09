На складе в Петербурге при разливе топлива произошел пожар

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Василеостровском районе Петербурга по повышенному номеру сложности тушат пожар в здании, где пролили дизельное топливо, сообщает в субботу пресс-служба управления МЧС по городу.

По ее данным, пожарные работают на Косой линии. В пресс-службе рассказали, что в одноэтажном здании размерами 30 на 120 метров, которое является частично заброшенным и складским и принадлежность которого уточняется, произошло возгорание на площади 80 кв. метров.

Как отмечается, по предварительной информации, пожар возник в результате разлива дизельного топлива при его переливе во время заправки модульной котельной.