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Скончался старейший академик-физик Исаак Халатников

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Умер советский и российский физик-теоретик, первый директор Института теоретической физики имени Ландау и один из разработчиков советского ядерного оружия академик Исаак Халатников, сообщили в Российской Академии наук (РАН).

"Исаак Маркович скончался, нам очень жаль", - сообщили в пресс-службе РАН.

Халатников является старейшим академиком РАН, он родился в 1919 году, окончил физический факультет Днепропетровского госуниверситета.

В 1945 году был зачислен в аспирантуру Института физических проблем Академии наук СССР. В конце 1940-х - начале 1950-х годов входил в группу теоретиков, выполнявших расчёты, касающиеся ядерного и термоядерного оружия, за что получил Сталинскую премию.

Работал с известным советским физиком Львом Ландау, стал первым директором Института теоретической физики, носящего имя Ландау.

Халатников - доктор физико-математический наук, звание академика ему было присвоено в 1984 году.

Является автором трудов по теории квантовых жидкостей, сверхпроводимости, по квантовой электродинамике и квантовой механике.

Исаак Халатников РАН

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