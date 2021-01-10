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Десять машин столкнулись на дороге Кемерово - Новокузнецк

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На участке автодороги Кемерово - Новокузнецк столкнулись порядка 10 машин, сообщает в воскресенье пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 14:50 по местному времени (10:50 по Москве). За медицинской помощью обратились четыре человека.

В Кемеровском районе временно перекрыто движение на участке с 6-го по 26-й километр в направлении Кемерова. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и других оперативных служб. До устранения последствий ДТП организован объезд по автодороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

ГИБДД Кемерово Новокузнецк

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