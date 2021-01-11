СК расследует гибель годовалой девочки после нападения собаки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о гибели годовалой девочки, которую в гостях покусала крупная собака, сообщили в СК.

По версии следствия, 31 декабря мать девочки привезла ее в гости к своим родителям, которые живут в частном доме в Кемеровском районе. Женщина передала ребенка бабушке и вышла во двор. В доме находилась крупная собака. Она смогла сама выйти из комнаты, где ее закрыли, и напала на девочку.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Хозяин дома сам убил собаку.

Предварительно установлено, что семья характеризуется положительно. Следователи выяснят, проявляла ли собака агрессию раньше и все ли хозяин сделал, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей в доме.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.