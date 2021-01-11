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Более 20 собак погибли при пожаре в квартире пенсионерки в Петербурге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Несколько десятков трупов собак обнаружили после пожара в квартире в Курортном районе Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по городу.

Из горящей квартиры эвакуировали 71-летнюю женщину. Медики осмотрели пострадавшую, от госпитализации она отказалась. На месте пожара были обнаружены трупы 26 собак, в том числе 17 щенков, сообщает ведомство.

По данным МЧС, инцидент произошел накануне, 10 января, вечером на улице Токарева в Сестрорецке в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома. Горела захламленная комната на площади 20 кв. метров. На время пожара были эвакуированы 20 жильцов дома.

Петербург МЧС

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