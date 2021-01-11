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В РФ снова перестали принимать показания не прошедших поверку счетчиков

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Показания счетчиков с истекшим межповерочным сроком снова не будут учитываться при расчете платы за ЖКУ из-за окончания моратория 1 января 2021 года, сообщила пресс-служба "МОЭК".

Там отметили, что выполнить поверку необходимо как можно скорее. В противном случае уже с января 2021 года в течение 3 месяцев плата за коммунальные услуги будет рассчитываться по средним за последние полгода показаниям.

"Показания приборов учета с истекшим межповерочным сроком к расчету не принимаются", - говорится в сообщении.

Это касается счетчиков, у которых межповерочный интервал истек в период коронавирусных ограничения с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. В это время действовал мораторий, когда поверка не проводилась, но и окончание срока не приводило к штрафным санкциям.

Ранее Росаккредитация запустила сервис с информацией о компания-поверителях бытовых счетчиков воды для защиты граждан от мошенников после снятия моратория. Для проверки аккредитованного лица потребителю следует запросить у компании, которая будет делать поверку, точное наименование или ее ИНН. Имея эти данные, любой гражданин может проверить статус компании на сайте Росаккредитации.

МОЭК

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