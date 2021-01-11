Доллар подорожал на 34,5 копейки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В понедельник утром курс рубля снижается к доллару и евро на Московской бирже вслед за дешевеющей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,4-74,54 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 34,5 копейки, до 74,5 рубля. Евро подорожал на 15 копеек, до 90,75 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 25,73 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,32 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов след за дешевеющей нефтью. Котировки "черного золота" идут вниз на фоне укрепления американского доллара, реагирующего на снижение напряженности вокруг передачи власти в США. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

К 10:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,59% - до $55,1 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 3% - до $55,99 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 1,13% - до $51,65 за баррель.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.