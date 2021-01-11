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Главврач калужской скорой скончалась от коронавируса

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Главный врач калужского регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктория Кардаш скончалась от тяжелой формы COVID-19, сообщило региональное министерство здравоохранения в соцсетях.

Медик заболела в конце декабря. В сообщении отмечается, что у Кардаш были сопутствующие заболевания, они значительно ухудшили течение COVID-инфекции/

По данным регионального оперштаба на 10 января, в Калужской области заразились коронавирусом 22,69 тыс. человек, из них выздоровели 20,779 тыс., умер 191 человек.

Калужская область коронавирус

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