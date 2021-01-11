Умерла ректор "СТАНКИНа" Елена Катаева

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена Катаева скончалась на 65-м году жизни, сообщили в Минобрнауки, не назвав причину смерти.

Там отметили, что глава министерства Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким Катаевой, а также коллективу университета, отметив педагогические заслуги ректора и ее вклад в "развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам".

Елена Катаева родилась в 1956 году. Она имеет звание доцента, является кандидатом технических наук, доктором политических наук. В начале 1990-х годах работала помощником председателя Ленсовета, впоследствии - мэра Петербурга Анатолия Собчака, в 2001-2001 годах занимала пост замминистра природных ресурсов, в 2016-2017 годах была советником гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Катаева возглавляла "СТАНКИН" с мая 2018 года. До этого, с августа 2017 года, она была исполняющей обязанности ректора.