Прокуратура проверит сообщения о червях в водопроводе в кузбасских Мысках

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка организована после публикации в СМИ фотографий с червями, якобы найденными жителями Мысков в водопроводной воде, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Жители города Мыски, расположенного на юге Кемеровской области, 11 января пожаловались в соцсетях на белых червей, обнаруженных в фильтрах для очистки водопроводной воды.

Пресс-служба городской мэрии сообщает, что о появлении червей в воде сообщили четверо жителей города. Комиссия, в которую входят сотрудники администрации города, Роспотребнадзора, водоканала и депутаты, провела проверку. Сообщается, что на момент проверки "биологических организмов в системе водоснабжения обнаружено не было".

На сетях водопровода были взяты пробы воды. По результатам лабораторного исследования будут приниматься дальнейшие решения.