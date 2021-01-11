В дублирующем экипаже апрельской экспедиции к МКС заменили космонавта

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Космонавт Олег Артемьев утвержден бортинженером в дублирующем экипаже корабля "Союз МС-18", который отправится к МКС в апреле 2021 года, он заменит входившего в дублирующий экипаж Андрея Бабкина, сообщили в "Роскосмосе".

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на предписании Главной медицинской комиссии, приняла решение о выводе из дублирующего состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта-испытателя Андрея Бабкина", - сообщили в Госкорпорации.

"Вместо него в состав указанного дублирующего экипажа, а также дублирующего экипажа ТПК "Союз МС" в качестве бортинженера утвержден космонавт-испытатель Олег Артемьев", - добавили в "Роскосмосе".

"Союз МС-18" должен отправиться к МКС в апреле 2021 года, в состав основного экипажа включены Олег Новицкий, Петр Дубов и Сергей Корсаков. В состав дублирующего экипажа помимо Бабкина ранее входили также Антон Шкаплеров и Дмитрий Петелин. Этот полет станет первым за 20 лет с полностью российским экипажем.

В сентябре в "Роскосмосе" сообщили, что состав экипажей на кораблях "Союз", отправляющихся к МКС в 2021 году будет международным, однако не уточнили, о каких именно кораблях идет речь.

Андрей Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым входили в состав основного экипажа корабля "Союз МС-16", но из-за проблем со здоровьем их заменил дублирующий экипаж в лице Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. В июле Тихонов решил уйти из отряда космонавтов.