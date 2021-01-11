Правительство признало молочные предприятия менее опасными для окружающей среды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Молочные предприятия, сбрасывающие сточные воды в централизованные системы водоотведения или имеющие локальные очистные сооружения, признаны менее опасными для окружающей среды.

Это следует из постановления правительства "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий", которое было подписано 31 декабря 2020 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, предприятия, сбрасывающие загрязняющие вещества в составе сточных вод в централизованные системы водоотведения или в водные объекты с использованием локальных очистных сооружений, на которых обеспечивается очистка сточных вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, исключаются из объектов первой категории опасности.

Постановление вступило в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

Как сообщает Союзмолоко, теперь такие объекты можно перевести во вторую категорию опасности.

"Наш союз несколько лет добивался изменения категоризации предприятий перерабатывающего сектора и не был согласен с тем, что молочный завод так же опасен, как металлургическое или химическое предприятие, - заявил генеральный директор союза Артем Белов, слова которого приводятся в пресс-релизе. - Новые изменения позволят большинству заводов перейти из первой, наивысшей, категории во вторую, которая не будет требовать огромных инвестиций и вводить ограничений в работу отрасли".

Ранее молочные предприятия с проектной мощностью более 200 тонн переработки молока в сутки относились к первой категории опасности, что требовало от них дополнительных инвестиций и внедрения новых дорогостоящих технологий. Так, получение комплексного экологического разрешения для каждого предприятия стоило бы около 1 млн рублей, прохождение государственной экологической экспертизы – около 1,5 млн рублей, а обязанность внедрять наилучшие доступные технологии при превышении нормативов обошлась бы в сумму до 300 млн рублей на предприятие. По расчетам Союзмолоко, в зависимости от типа площадки объем дополнительных инвестиций для каждого предприятия составлял бы от 20 млн до 300 млн рублей.

После принятия декабрьского постановления молочные предприятия вне зависимости от проектной мощности могут избежать этих затрат в случае, если их стоки безопасны для окружающей среды.

По словам Белова, большинство молочных заводов сбрасывают сточные воды через централизованные системы водоканалов или имеют собственные локальные очистные сооружения. Принятое решение серьезно снижает административную нагрузку на отрасль, отметил он.