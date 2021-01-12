Буровая установка загорелась при выбросе метана на Сахалине

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Выброс метана и возгорание буровой установки произошло в районе Никольского разреза на Сахалине во время геолого-разведывательных работ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Сахалинской области в районе Никольского угольного разреза, во время геолого-разведывательных работ произошёл выброс метана, после чего произошло возгорание буровой установки",- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящий момент наблюдается факельное горение природного газа.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавших среди горняков в результате инцидента нет.

"Во время произошедшего в шахте людей не было", - уточнил он.