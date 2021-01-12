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Предполагаемого лидера преступной иерархии арестовали в Новосибирске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следователи ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 36-летнего жителя Новосибирской области, предполагаемого криминального авторитета, сообщает пресс-служба регионального главка.

Ему предъявлено обвинение по ст "занятие высшего положения в преступной иерархии".

Обвиняемый был задержан полицейскими, сотрудниками регионального УФСБ России и ГУФСИН по Новосибирской области при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по региону.

В ходе обысков по месту его жительства изъяты мобильные телефоны и банковские карты.

"Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области", - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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