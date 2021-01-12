Минсельхоз проконтролирует работу производителей социально значимых продуктов

Соответствующее поручение дала вице-премьер Абрамченко

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу держать на контроле работу производителей социально значимых продуктов. В сегодняшних условиях правительству важно "держать баланс, чтобы не обанкротить бизнес, и при этом чтобы граждане имели возможность купить товары", считает она.

"Я дала поручение Минсельхозу по социально значимым товарам смотреть на самочувствие производителей наиболее пристально и внимательно, постоянно держать руку на пульсе", - заявила Абрамченко в интервью "Коммерсанту", опубликованном на сайте издания.

"Задача повышать несырьевой экспорт, в том числе за счет продовольствия, стратегическая и абсолютно оправданная, но от турбулентности на мировых рынках сработала нехорошо для наших внутренних цен, и для самочувствия самих переработчиков", - заявила вице-премьер, напомнив, что правительство в этих условиях поддержало мукомолов, хлебопеков, масложировой сектор. "Но продолжаем мониторить и всю корзину", - добавила она.

По ее словам, в 2020 году произошла чудовищная история на всех мировых рынках. "Фермеры в ЕС не смогли дать необходимого объема продовольствия, потому что люди уходили на изоляцию, закрывались предприятия. Для глобального мирового рынка продовольствия ситуация весьма тяжелая. Бедные страны испытывают просто колоссальный дефицит продовольствия. А стабильные успешные страны покупают продовольствие дороже, - сказала она. - Поэтому наш действительно рекордный урожай - больше 130 млн тонн зерна - в мире пользуется повышенным спросом, и аграрии имели уникальный шанс получить хорошую выручку. Но это же, в том числе, привело к тому, что наши животноводы, птицеводы закупили корма по повышенным ценам. Нужно думать о стране и держать баланс".

"Сейчас увлеклись поставками за рубеж на фоне валютных скачков и повышенного спроса на продовольствие. В итоге цены выросли, и теперь государство вынуждено реагировать на ситуацию через таможенно-тарифное регулирование, через соглашения, через право правительства эти цены сдерживать. У нас экономика рыночная, но она про людей. Мы должны думать о возможностях наших граждан купить необходимый социально значимый набор продовольствия по объективным, экономически разумным и стабильным ценам. Этим государство продолжит заниматься", - заявила Абрамченко.