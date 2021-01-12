МЧС отвергло обвинения в требовании денег за спасение людей из сломавшегося автобуса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следовавший из Омска в Нефтеюганск автобус сломался в Тюменской области. Пресс-служба управления МВД России по Омской области заверила, что пассажиры разместились в придорожном кафе, их здоровью ничто не угрожает.

Информация об этом происшествии была размещена ранее во вторник, 12 января, появилась в соцсетях. Автор сообщения написал, что автобус с 50 пассажирами сломался и сами люди пытались его растолкать. "Еле как завели и с открытой дверью и выключенной печкой доехали до ближайшей стоянки. С 23:00 перевозчик до сих пор не принял никаких мер, люди остаются можно сказать в чистом поле, при температуре минус 36 градусов. МЧС отказалось помогать, сказав, что спасение людей это платная услуга. В полиции спросили, что мы хотим от них?" - сообщал автор поста (орфография и пунктуация сохранены - ИФ).

В региональном МЧС в свою очередь отметили, что дежурные диспетчеры по Омской области сообщений и звонков о данном происшествии не получали. "Кроме того, МЧС России никогда не оказывает платные услуги. Все работы по оказанию помощи гражданам и их спасению - бесплатны. Диспетчер службы спасения никогда не игнорирует любую информацию, поступившую от граждан", - подчеркивает пресс-служба ведомства.