Девочка попала в больницу после ссоры с матерью в аэропорту Челябинска

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Прокуратура и следственные органы проводят проверку в связи с инцидентом в челябинском аэропорту "Баландино", где девочка-подросток получила травмы в ходе конфликта с матерью.

"11 января в больницу Челябинска была доставлена 13-летняя девочка с травмой головы. По предварительным данным, утром в аэропорту 39-летняя жительница Краснодарского края нанесла ей телесные повреждения", - сообщает во вторник пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Информированный источник пояснил "Интерфаксу", что между матерью и дочерью, ждавшими вылета из Челябинска, произошел конфликт. "Причины ссоры выясняются. Мать, рассердившись, стукнула дочь по голове тяжелой сумкой с сувенирами и посудой. После этого девочка обратилась в медпункт аэропорта, ее увезли на обследование с подозрением на черепно-мозговую травму. Вчера ребенка госпитализировали, пока тяжесть ее состояния не известна", - сказал собеседник агентства.

По его данным, с матерью работают правоохранительные органы.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают условия воспитания и проживания девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.

В свою очередь пресс-служба Уральской транспортной прокуроры отмечает, что ведомство организовало проверку по факту нарушения прав ребенка и взяло на контроль результаты доследственной проверки.