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Умер второй пострадавший при прорыве трубы с кипятком под Волгоградом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Еще один мужчина, пострадавший при прорыве трубы с кипятком 3 января в городе Волжский Волгоградской области, умер в больнице, сообщили "Интерфаксу" в комитете здравоохранения региона.

"Мужчина 65 лет скончался в реанимации. Врачи боролись за его жизнь больше недели", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что еще двое пострадавших продолжают проходить лечение в ожоговом центре.

3 января в 12:40 в городе Волжский на улице Оломоуцкая произошел прорыв трубы диаметром 600 мм. В результате происшествия четверо мужчин 27, 30, 65 и 75 лет были госпитализированы с ожогами разной тяжести. 4 января умер один из пациентов 1945 года рождения.

Волгоградская область Волжский

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