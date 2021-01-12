На полицейского завели дело после смертельного ДТП в Ростове-на-Дону

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на дороге Ростов - Батайск, в результате которой погибли два человека, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

22-летний полицейский стал подозреваемым по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

По версии следствия, в ночь на 12 января подозреваемый на автомобиле Honda, в салоне которого находились два пассажира, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda.

В результате пассажир Honda и водитель Skoda погибли. Сам подозреваемый и его второй пассажир госпитализированы с телесными повреждениями различной тяжести.