Восемь автомобилей столкнулись на трассе "Кавказ"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Восемь машин столкнулись вечером во вторник на трассе "Кавказ" в черте Ставропольского края, сообщил краевой главк МЧС.

Из-за аварии движение по дороге организовано по одной полосе.

"Поступила информация о попутном столкновении восьми автомобилей на 283 км трассы Р-217 "Кавказ". В результате ДТП есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Число пострадавших пока не уточняется. Отмечается, что все раненые доставлены в больницу Невинномысска.

Вместе с тем, в краевом управлении ГИБДД "Интерфаксу" сообщили, что ранен только один человек, у него незначительные травмы. На дороге из-за автоаварии образовался затор.

По уточненным данным региональной Госавтоинспекции, столкнулись шесть машин, пострадали два человека, еще двух осматривают медики. Все пострадавшие доставлены в больницу.

"По предварительной версии, около 21:00 мск на данном участке произошло попутное последовательное столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2109, "Лады Калина", ВАЗ-2110, двух грузовых автомобилей, а также грузовой "Газели". Совершению автоаварии способствовали мокрое состояние дорожного покрытия и недостаточная видимость", - говорится в сообщении ГИБДД.

Детальные обстоятельства автоаварии, а также степень ответственности всех водителей устанавливается.

На месте происшествия безопасность дорожного движения обеспечивают два экипажа дорожно-патрульной службы.