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Пять детей отравились угарным газом на пожаре в Новосибирской области

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Женщина и пять ее несовершеннолетних детей госпитализированы с отравлением угарным газом после пожара в Карасукском районе Новосибирской области, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону.

Во вторник около 19:10 мск поступило сообщение о возгорании на веранде частного жилого дома в с. Михайловка в Карасукском районе.

Пожарные в течение двух минут локализовали возгорание, чем не дали распространиться огню на большую площадь, ещё чуть более часа понадобилось на полную ликвидацию пожара, площадь которого составила 10 кв. м.

По оперативной информации, до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома - женщина 1992 г.р. и пятеро детей. "С отравлением угарным газом госпитализированы в Карасукскую ЦРБ", - сказано в сообщении.

Прокуратура региона сообщает, что районный прокурор Николай Горелов организовал проверку по факту пожара.

Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением отдельно стоящем индивидуальном жилом доме на момент пожара проживала семья из 6 человек, из них пятеро несовершеннолетних детей (2008, 2009, 2011, 2015, 2016 гг.р.) и их мама. Семья на специальном учете (как неблагополучная) не состояла", - отмечается в сообщении.

Жилой дом, по предварительным данным, не был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем.

Новосибирская область

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