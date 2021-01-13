Умер первый губернатор Сахалина Валентин Федоров

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Умер первый губернатор Сахалинской области Валентин Федоров, сообщила пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. Ему был 81 год.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и городская администрация выразили соболезнования родным и близким умершего.

Пресс-служба напомнила, что Федоров "заложил основу для преобразований социально-экономической сферы Сахалинской области", при его непосредственном участии "происходило становление крупных нефтегазовых проектов, определивших вектор развития региона".

Валентин Федоров родился в Якутии. Он окончил Плехановский институт народного хозяйства в Москве и аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. В 1987-1991 годах он был проректором Плехановского института по международным связям. Из КПСС он вышел в августе 1991 года.

В разные годы он занимал посты в государственных и партийных органах страны, был председателем Сахалинского облисполкома, в 1991-1993 годах был первым губернатором Сахалинской области.

В 1993-1994 годах он был заместителем министра экономики России. Затем он был вице-президентом Российского Союза промышленников и предпринимателей. С января 1997 года по январь 1998 года он руководил правительством Якутии. Он также занимался научной работой, преподавал и был членом Союза писателей России.