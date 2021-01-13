С жителя Югорска суд взыскал компенсацию за нападение его собаки на ребенка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суд в Югорске по иску прокуратуры взыскал с местного жителя 70 000 рублей компенсации в пользу семьи ребенка, которого покусала собака ответчика. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

В мае 2020 года ризеншнауцер ответчика покусал мальчика, которому тогда было десять лет. Ребенок получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

"Случившееся произошло по вине хозяина собаки, который выгуливал животное без намордника и не смог удержать его на поводке", - считают в прокуратуре.

Мать мальчика попросила Югорскую межрайонную прокуратуру помочь ей взыскать с хозяина собаки компенсацию. Прокурор подготовил иск и подал его в суд. Суд этот иск удовлетворил.