Пьяный житель Сланцев попался ГИБДД при перевозке тела убитого мужчины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Ленинградской области с погоней задержан нетрезвый житель Сланцев, который вез на заднем сиденье автомобиля тело убитого мужчины, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

В ночь на среду у дома на Дзержинской улице в Сланцах инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль "УАЗ Патриот". Однако водитель требование об остановке проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские бросились вдогонку. Уходя от экипажа ДПС, водитель УАЗа не справился с управлением и въехал в сугроб в деревне Хижина, позже водителя – 43-летнего жителя Сланцев с признаками алкогольного опьянения – задержали.

"При осмотре салона автомобиля на заднем сидении было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. (...) Погибшим оказался житель Санкт-Петербурга 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

Водитель доставлен в полицию для разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.