Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 594 383+703 003

У президента федерации современного пятиборья украли $600 тыс.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ювелирные украшения и $600 тыс. похитили неизвестные из дома главы Федерации современного пятиборья Вячеслава Аминова в Красногорске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

Он пояснил, что Аминов вместе с семьей в новогодние праздники отдыхал на Мальдивах. В момент предполагаемого похищения ценностей в доме находились обслуживающий персонал и разнорабочие.

По словам собеседника агентства, возбуждено уголовное дело. Устанавливается сумма предполагаемого ущерба.

Аминов с 2009 года занимает пост президента Федерации современного пятиборья России. С 2011 года - вице-президент Международного союза современного пятиборья. Является также вице-президентом Олимпийского комитета России и членом наблюдательного совета ЦСКА.

Вячеслав Аминов Красногорск

Новости

В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд

Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Пандемия коронавируса

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

"Варьеганнефтегаз" появился в аффилированных лицах ННК Худайнатова

Навальный попал в больницу

Навальный пообещал вернуться в Россию в воскресенье

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

"Коммерсантъ" узнал о возможном переходе в правительство главы "Россетей"

В России коронавирус за сутки диагностировали еще у 22 850 человек

В России коронавирус за сутки диагностировали еще у 22 850 человек

Возбуждено дело об отравлении десятков детей в Буйнакске

Мошенники стали обворовывать граждан, выдавая себя за работодателей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');