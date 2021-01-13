У президента федерации современного пятиборья украли $600 тыс.

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ювелирные украшения и $600 тыс. похитили неизвестные из дома главы Федерации современного пятиборья Вячеслава Аминова в Красногорске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

Он пояснил, что Аминов вместе с семьей в новогодние праздники отдыхал на Мальдивах. В момент предполагаемого похищения ценностей в доме находились обслуживающий персонал и разнорабочие.

По словам собеседника агентства, возбуждено уголовное дело. Устанавливается сумма предполагаемого ущерба.

Аминов с 2009 года занимает пост президента Федерации современного пятиборья России. С 2011 года - вице-президент Международного союза современного пятиборья. Является также вице-президентом Олимпийского комитета России и членом наблюдательного совета ЦСКА.