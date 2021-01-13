Апелляция разрешила привлечь к ответственности детей бизнесменов за участие в выводе активов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник подтвердил правомерность привлечения к субсидиарной ответственности детей бенефициара компании-банкрота вместе с родителями на 93,11 млн рублей – на стоимость подаренного им родителями имущества, свидетельствует картотека суда.

Апелляция оставила в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 27 октября 2020 года привлек Даниила и Дмитрия Самыловских к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Альянс" на 93,11 млн рублей вместе с родителями – Вадимом Самыловских и его уже бывшей супругой Натальей Кириенко. Арбитражный суд Москвы решил, что дети предпринимателей, в том числе несовершеннолетние, несут ответственность за вывод активов при банкротстве в качестве лиц, солидарно ответственных за нанесение ущерба кредиторам.

Претензии к Даниилу и Дмитрию Самыловских возникли из-за того, что они получили в дар от родителей недвижимость и некоторое другое имущество на сумму более 90 млн рублей уже после начала процедуры банкротства компании, контролируемой их родителями.

Банкротство компании инициировала налоговая служба после того, как выиграла спор по итогам проверки за 2012-1014 годы, уличив компанию в уходе от налогов, свидетельствуют материалы дела. Самыловских-старший и Кириенко привлечены к субсидиарной ответственности на 311,66 млн рублей (вся сумма реестровой задолженности).

Суды рассматривали вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности сыновей бизнесмена после того, как на возможность этого указал Верховный суд РФ в декабре 2019 года. Взыскание с родственников может происходить двумя способами: в рамках признания сделки по передаче имущества мнимой, либо в порядке возмещения вреда, отметил ВС РФ.

"Альянс" был подрядчиком московских властей, крупнейший его госконтракт – на сумму 1,47 млрд рублей – был заключен с Департаментом капремонта жилфонда Москвы на комплексное благоустройство территории, прилегающей к Варшавскому шоссе. Наилучшие финансовые показатели "Альянс" продемонстрировал в 2013 году – 1,4 млрд рублей выручки и 47,5 млн рублей чистой прибыли, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".